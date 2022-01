La dad è di sinistra (Di martedì 11 gennaio 2022) Accogliendo un ricorso del governo Draghi, il Tar della Campania ieri ha bloccato Vincenzo De Luca, ha consentito la riapertura regolare degli istituti scolastici, e ha vinto (per ora) quella battaglia che il Pd rinuncia a combattere contro il gruppo di fuoco che a sinistra, tra Michele Emiliano, la Cgil, e ovviamente De Luca, da settimane si batte per la Dad. Insomma è stato il Tar, un tribunale, e non Enrico Letta – che ieri se l’è cavata con un salomonico (o pilatesco?) “finché si può la scuola deve rimanere aperta, ma non è che la scuola sta aperta contro tutto e tutti” – a fermare la sinistra che si batte contro l’istituzione che incarna la mobilità sociale, quella cosa che davvero tiene in piedi la democrazia anche per il solo fatto di offrire a chiunque l’opportunità di dare scacco al destino in maniera molto più efficace, sebbene meno ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Accogliendo un ricorso del governo Draghi, il Tar della Campania ieri ha bloccato Vincenzo De Luca, ha consentito la riapertura regolare degli istituti scolastici, e ha vinto (per ora) quella battaglia che il Pd rinuncia a combattere contro il gruppo di fuoco che a, tra Michele Emiliano, la Cgil, e ovviamente De Luca, da settimane si batte per la Dad. Insomma è stato il Tar, un tribunale, e non Enrico Letta – che ieri se l’è cavata con un salomonico (o pilatesco?) “finché si può la scuola deve rimanere aperta, ma non è che la scuola sta aperta contro tutto e tutti” – a fermare lache si batte contro l’istituzione che incarna la mobilità sociale, quella cosa che davvero tiene in piedi la democrazia anche per il solo fatto di offrire a chiunque l’opportunità di dare scacco al destino in maniera molto più efficace, sebbene meno ...

