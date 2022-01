Gianni Morandi | dopo la moglie esplode il nuovo amore | è giovanissima rispetto a lui

Advertising

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - Raiofficialnews : “Caro Battiato, noi ti ricordiamo così, con una grande festa”. Una serata evento raccontata da @pif_iltestimone:… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - Nick_cannonier : Ed ecco il perché a Sanremo tiferò Gianni Morandi (oltre che Anaaa Meeeenaaaaa) ???? - Lorena_mammamia : @morandi_g Forza Gianni?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Poi l'affondo a: 'Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi 'oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato' e cose così. Ma dai. E ...RADIOGOLD - Il Festival di Sanremo 2022 non è ancora iniziato ma non mancano già le prime feroci polemiche. Tutta colpa diche sui social network ha postato, per errore, una quarantina di secondi del brano Aprite tutte le porte in gara alla kermesse musicale. Un errore in cui, la passata edizione, era ...Gianni Morandi, uno degli artisti più amati del panorama musicale, racconta il suo grande amore dopo la moglie: ecco i dettagli.A pochi giorni dalla 72° edizione del Festival di Sanremo, sui social impazza il FantaSanremo 2022. Ecco cos'è e come funziona il gioco.