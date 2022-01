Dopo la nascita di Enea | passa tutto in secondo piano

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 gennaio 2022) È tra le influencer italiane più amate e seguite da anni. Anche perché – oltre a un mondo “perfetto” fatto di red carpet e fashion system – sui suoi social ha voluto anche mostrare tutte le difficoltà incontrate nel suo percorso, nei vari ambiti della sua vita. Paola Turani, 34 anni, piace perché è alla mano, simpatica, a volte goffa e scoordinata. La “Tury” – come la chiamano amichevolmente le sue follower – non sa cantare, non sa ballare, ma si diverte a farlo su Instagram per far sorridere le fan con le sue buffe performance. A volte, però, torna seria per toccare temi che le stanno particolarmente a cuore. Come quello della body positivity. Leggi anche › Camila Cabello su TikTok per la body positivity: «Siamo donne reali, con grasso e cellulite!» ...