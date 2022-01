Doc 2: ecco chi è Gaetano Bruno (Di martedì 11 gennaio 2022) In arrivo giovedì 13 Gennaio la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani: ecco chi è Gaetano Bruno La serie italiana più attesa di questa stagione televisiva è pronta a tornare: stiamo parlando di Doc 2 – Nelle tue mani, il medical drama ispirato ad una storia realmente accaduta e con protagonista Luca Argentero. Ritroveremo, quindi, Andrea Fanti (Argentero) e con lui anche Giulia (Matilde Gioli) e Agnese (Sara Lazzaro). Tantissime le new entry, tra queste, Gaetano Bruno, attore palermitano classe 1973, con una lunghissima esperienza nel teatro, nel cinema e nella tv. Dopo essersi diplomato presso la scuola di recitazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, comincia fin da subito a lavorare con la regista Emma Dante, attraverso il gruppo Sud Costa Occidentale. Arriva sul grande schermo con ‘Le ... Leggi su zon (Di martedì 11 gennaio 2022) In arrivo giovedì 13 Gennaio la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani:chi èLa serie italiana più attesa di questa stagione televisiva è pronta a tornare: stiamo parlando di Doc 2 – Nelle tue mani, il medical drama ispirato ad una storia realmente accaduta e con protagonista Luca Argentero. Ritroveremo, quindi, Andrea Fanti (Argentero) e con lui anche Giulia (Matilde Gioli) e Agnese (Sara Lazzaro). Tantissime le new entry, tra queste,, attore palermitano classe 1973, con una lunghissima esperienza nel teatro, nel cinema e nella tv. Dopo essersi diplomato presso la scuola di recitazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, comincia fin da subito a lavorare con la regista Emma Dante, attraverso il gruppo Sud Costa Occidentale. Arriva sul grande schermo con ‘Le ...

