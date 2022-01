Demet Özdemir pronta a cambiamenti importanti | l’attrice sogna l’Italia

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 11 gennaio 2022)si è fatta apprezzare dal pubblico italiano per la sua interpretazione di Sanem Aydin in Daydreamer al fianco di Can Yaman. La coppia di attori turchi, infatti, ha fattore i fan durante la messa in onda della soap di Canale 5. I due, non solo sono apparsi complici sul set, ma anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.