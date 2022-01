Covid, studio: inquinamento atmosferico aumenta il rischio di infezione (Di martedì 11 gennaio 2022) L’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico può aumentare il rischio di infezione da Sars-Cov-2. E’ quanto suggerisce una ricerca condotta da Epimed, il Centro di Epidemiologia e medicina preventiva dell’Università dell’Insubria, i cui risultati sono pubblicati online sulla rivista Occupational&Environmental Medicine del gruppo editoriale Bmj. Lo studio, relativo alla popolazione adulta della città di Varese (62.848 persone), seguita nel tempo da inizio pandemia a marzo 2021, segnala un aumento del 5% nel tasso di infezione per incremento di 1 microgrammo/metrocubo di PM2.5, 294 casi in più ogni centomila persone/anno. Fin dall’inizio del periodo di pandemia – ricostruisce l’ateneo – è stato osservato, anche in Italia, che “le aree più esposte ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) L’esposizione a lungo termine all’puòre ildida Sars-Cov-2. E’ quanto suggerisce una ricerca condotta da Epimed, il Centro di Epidemiologia e medicina preventiva dell’Università dell’Insubria, i cui risultati sono pubblicati online sulla rivista Occupational&Environmental Medicine del gruppo editoriale Bmj. Lo, relativo alla popolazione adulta della città di Varese (62.848 persone), seguita nel tempo da inizio pandemia a marzo 2021, segnala un aumento del 5% nel tasso diper incremento di 1 microgrammo/metrocubo di PM2.5, 294 casi in più ogni centomila persone/anno. Fin dall’inizio del periodo di pandemia – ricostruisce l’ateneo – è stato osservato, anche in Italia, che “le aree più esposte ...

