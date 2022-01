Covid, lo studio della Fiaso: "Il 34% dei positivi ricoverati non è malato di virus" (Di martedì 11 gennaio 2022) La ricerca della Federazione Aziende Sanitarie e ospedaliere rivela come uno su tre pur con infezione accertata da Sars-CoV-2 viene ospedalizzato per curare tutt'altro Leggi su repubblica (Di martedì 11 gennaio 2022) La ricercaFederazione Aziende Sanitarie e ospedaliere rivela come uno su tre pur con infezione accertata da Sars-CoV-2 viene ospedalizzato per curare tutt'altro

