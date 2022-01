Cosi' Sassoli raccontava la sua malattia: "Colpito da una polmonite da legionella" (Di martedì 11 gennaio 2022) David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e' morto a 65 anni per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. A novembre 2021, dopo un ricovero all'ospedale di Strasburgo, spiegava ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) David, presidente del Parlamento europeo, e' morto a 65 anni per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. A novembre 2021, dopo un ricovero all'ospedale di Strasburgo, spiegava ...

Advertising

LaStampa : Morto David Sassoli, così spiegò la sua malattia e ringraziava i medici: 'Spero di riabbracciarvi' - Agenzia_Ansa : 'Profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appass… - insopportabile : Una persona perbene, così rara, così preziosa. Un momento tristissimo, che ingiustizia. Grazie dell'esempio e dell'… - gminacapelli : @DavidSassoli Averne di uomini così! Riposa in pace caro Galantuomo David Sassoli. - framiriello : RT @fanpage: Il presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli è morto nella notte a 65 anni. I No Vax non credono alla versione ufficiale… -