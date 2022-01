Chic e moderno

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 gennaio 2022) Selena Gomez è prontissima per gli impegni del nuovo anno, lo dimostra il nuovo hairstyle apparso nel suo ultimo post su Instagram. Un versatile e super raffinato caschetto liscio di media lunghezza, perfetto per i look eleganti ma moderni del suo attuale press tour. Cosa bolle in pentola? Selena Gomez ritorna al french bob per Hotel Transylvania Il 14 gennaio su Prime Video arriva Hotel Transilvania: uno scambio mostruoso e tra le voci protagoniste del doppiaggio originale c’è anche quella di Selena Gomez, che dal 2015 dona la sua voce al personaggio di Mavis. Forse per omaggiare il suo look, la cantante e attrice 29enne ha scelto di affrontare il press tour del quarto film della saga vampiresca con un hairstyle medio e ultra liscio. Leggi anche › Selena Gomez e Kourtney ...