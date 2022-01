Chi sono le 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022? (Di martedì 11 gennaio 2022) Ecco chi saranno le cinque co-conduttrici che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo 2022 Nella puntata di martedì 11 gennaio 2022 del TG 1 delle 20, Amadeus si è collegato in diretta per annunciare le cinque co-conduttrici che lo affiancheranno durante le serate del Festival di Sanremo 2022. Come è noto la kermesse musicale si svolgerà dal 1 al 5 febbraio 2022. Ecco i nomi delle 5 co-conduttrici di Sanremo 2022 Prima serata martedì 1 febbraio, scenderà la scalinata del teatro Ariston, l’attrice romana Ornella Muti. Quest’ultima affiancherà il direttore artistico Amadeus. Seconda serata mercoledì 2 febbraio, ci sarà un’attrice che ha avuto successo con la serie ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Ecco chi saranno le cinque co-che affiancheranno Amadeus aldiNella puntata di martedì 11 gennaiodel TG 1 delle 20, Amadeus si è collegato in diretta per annunciare le cinque co-che lo affiancheranno durante le serate deldi. Come è noto la kermesse musicale si svolgerà dal 1 al 5 febbraio. Ecco i nomi delle 5 co-diPrima serata martedì 1 febbraio, scenderà la scalinata del teatro Ariston, l’attrice romana Ornella Muti. Quest’ultima affiancherà il direttore artistico Amadeus. Seconda serata mercoledì 2 febbraio, ci sarà un’attrice che ha avuto successo con la serie ...

