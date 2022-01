Caro Cacciari, non sei Socrate (Di martedì 11 gennaio 2022) Una cosa che si è capita chiaramente in questa pandemia è che quelli che si scagliano contro il vaccino anti Covid dicono un sacco di stupidaggini. Le due cose vanno a braccetto, anzi sono indissolubili. Più unico che raro è invece il caso di chi dice sciocchezze invitando le persone a vaccinarsi. L’autore non poteva che essere una personalità eccezionale come Massimo Cacciari. Dopo aver fondato insieme a Carlo Freccero, Ugo Mattei e Giorgio Agamben la cosiddetta Commissione Dupre (dubbio e precauzione), animata da personaggi che da un lato negano o sminuiscono la pericolosità del Covid e dall’altro negano l’efficacia del vaccino o ne asseriscono la pericolosità, il filosofo dice al Gazzettino: “Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”. L’ex sindaco ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Una cosa che si è capita chiaramente in questa pandemia è che quelli che si scagliano contro il vaccino anti Covid dicono un sacco di stupidaggini. Le due cose vanno a braccetto, anzi sono indissolubili. Più unico che raro è invece il caso di chi dice sciocchezze invitando le persone a vaccinarsi. L’autore non poteva che essere una personalità eccezionale come Massimo. Dopo aver fondato insieme a Carlo Freccero, Ugo Mattei e Giorgio Agamben la cosiddetta Commissione Dupre (dubbio e precauzione), animata da personaggi che da un lato negano o sminuiscono la pericolosità del Covid e dall’altro negano l’efficacia del vaccino o ne asseriscono la pericolosità, il filosofo dice al Gazzettino: “Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”. L’ex sindaco ...

