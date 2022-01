Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2022. Due vittorie per Dorothea Wierer nel tempio bavarese (Di martedì 11 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di Biathlon si appresta ad affrontare una “Classica Monumento”. Da mercoledì a domenica si tornerà infatti a Ruhpolding, dove prima della pandemia si era soliti assistere ad autentiche feste popolari, generate da un pubblico senza eguali formato da appassionati che accorrevano in Baviera da ogni parte d’Europa. Non sarà così in questo 2022, poiché si gareggerà a porte chiuse. Il termine “Classica Monumento” può essere usato a ragion veduta poiché in campo femminile il borgo bavarese ha ospitato il massimo circuito in tutte le stagioni, eccezion fatta per il 1992-93 e il 2020-21 (quando però non si corse in virtù delle limitazioni ai viaggi imposte dal Covid-19). Qui, peraltro, Dorothea Wierer e le altre azzurre si sono tolte tante ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladeldisi appresta ad affrontare una “Classica Monumento”. Da mercoledì a domenica si tornerà infatti a, dove prima della pandemia si era soliti assistere ad autentiche feste popolari, generate da un pubblico senza eguali formato da appassionati che accorrevano in Baviera da ogni parte d’Europa. Non sarà così in questo, poiché si gareggerà a porte chiuse. Il termine “Classica Monumento” può essere usato a ragion veduta poiché in campo femminile il borgoha ospitato il massimo circuito in tutte le stagioni, eccezion fatta per il 1992-93 e il 2020-21 (quando però non si corse in virtù delle limitazioni ai viaggi imposte dal Covid-19). Qui, peraltro,e le altre azzurre si sono tolte tante ...

Advertising

DavideSarti : RT @neveitalia: Biathlon: Latypov rimane in quarantena in Germania, intanto la Francia punta dritto alla coppa #biathlon #biathlon #10Genna… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: Latypov rimane in quarantena in Germania, intanto la Francia punta dritto alla coppa #biathlon #biathlon #10Genna… - neveitalia : Biathlon: Latypov rimane in quarantena in Germania, intanto la Francia punta dritto alla coppa #biathlon #biathlon… - zizionice : RT @neveitalia: Le classifiche di Coppa del Mondo dopo Oberhof. Roeiseland in fuga solitaria, Fillon Maillet torna leader #biathlon @AleBer… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Le classifiche di Coppa del Mondo dopo Oberhof. Roeiseland in fuga solitaria, Fillon Maillet torna leader #biathlon @AleBer… -