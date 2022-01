Beautiful anticipazioni: Shauna aiuta Quinn a riconquistare Eric (Di martedì 11 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo tra Shauna e Quinn nell’amatissima soap opera amEricana in onda da anni. Anche oggi, 11 gennaio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Beautiful. Dove cerchiamo di capire che cosa sta accadendo che sembra lasciare tutti senza parole tra Shauna e Quinn. LEGGI ANCHE —> CSI Vegas anticipazioni: proposte shock e sospetti impensabili Iniziamo con il dire che Wyatt e Flo iniziano ad essere esausti di questa situazione con Quinn in casa. Shauna aiuta veramente Quinn? Decidono quindi di chiedere aiuto alla sua amica di sempre Shauna, e le chiedono anche per quale motivo ha accettato di essere ospite ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo tranell’amatissima soap opera amana in onda da anni. Anche oggi, 11 gennaio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda. Dove cerchiamo di capire che cosa sta accadendo che sembra lasciare tutti senza parole tra. LEGGI ANCHE —> CSI Vegas: proposte shock e sospetti impensabili Iniziamo con il dire che Wyatt e Flo iniziano ad essere esausti di questa situazione conin casa.veramente? Decidono quindi di chiedere aiuto alla sua amica di sempre, e le chiedono anche per quale motivo ha accettato di essere ospite ...

Advertising

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni #puntateitaliane Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - TwBeautiful : +ANTICIPAZIONI+ Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, arriva la signora Backingham, Hope si sente in colpa per sua… - zazoomblog : Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas Steffy e Liam colpo di scena - #Anticipazioni #Beautiful: #Thomas - TwBeautiful : +ANTICIPAZIONI+ Liam continua a non fidarsi di Thomas, Paris avverte il malumore di Zende, FakeHope esorta Thomas a… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni dell'11 gennaio: le preoccupazioni di Liam -