Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione: svelate le due papabili opinioniste (Di martedì 11 gennaio 2022) Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione e Viceversa? Dopo settimane di indiscrezioni sembrerebbe essere fatta. La conduttrice, rimasta al momento senza una prima serata dopo la chiusura di Live Non è la d’Urso, potrebbe tornare in prime time con il reality di punta di Italia 1, La Pupa e il Secchione, tornato negli ultimi anni con la dicitura aggiuntiva “e viceversa”. Per farlo Barbara d’Urso migrerà su Italia 1, ma a delle sue condizioni: vip nel cast, il ritorno di una giuria e anche di uno studio televisivo come ai vecchi tempi. A parlare è stato Giuseppe Candela per Dagospia. “Dopo il ridimensionamento su Canale 5 Barbara d’Urso traslocherà su Italia1 per condurre la nuova edizione de “La ... Leggi su biccy (Di martedì 11 gennaio 2022)a Lae ile Viceversa? Dopo settimane di indiscrezioni sembrerebbe essere fatta. La conduttrice, rimasta al momento senza una prima serata dopo la chiusura di Live Non è la, potrebbe tornare in prime time con il reality di punta di Italia 1, Lae il, tornato negli ultimi anni con la dicitura aggiuntiva “e viceversa”. Per farlomigrerà su Italia 1, ma a delle sue condizioni: vip nel cast, il ritorno di una giuria e anche di uno studio televisivo come ai vecchi tempi. A parlare è stato Giuseppe Candela per Dagospia. “Dopo il ridimensionamento su Canale 5traslocherà su Italia1 per condurre la nuova edizione de “La ...

Advertising

Daddu91 : Ma come mai non c’è più Barbara D’Urso a #pomeriggiocinque ? - ParliamoDiNews : Pomeriggio 5, quando rivedremo Barbara D`Urso? #pomeriggio #rivedremo #barbara #durso - NicoleMusso2 : RT @queencav_: Ridateci Barbara D’Urso perché provo un forte imbarazzo per le affermazioni razziste e la domanda della conduttrice #Pomerig… - queencav_ : Ridateci Barbara D’Urso perché provo un forte imbarazzo per le affermazioni razziste e la domanda della conduttrice #Pomeriggio5 - BITCHYFit : Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione: svelate le due papabili opinioniste -