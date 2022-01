Bambini nella fascia 5-11 anni certificazione verde e Green Pass: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 11 gennaio 2022) Bisognerà prendere un po’ la mano con tutte le nuove informazioni e le nuove regole entrate in vigore con i decreti di gennaio 2022. Per questo motivo il Governo ha pubblicato sul sito del Viminale una lunga lista di Faq che riguardano proprio il Green Pass e la certificazione verde. Oggi ci concentriamo sui dubbi che riguardano i genitori, in particolare le famiglie in cui ci sono Bambini nella fascia che va dai 5 agli 11 anni. Come saprete, dal mese di dicembre 2021, anche per i Bambini di questa fascia, è possibile accedere alla vaccinazione, i medici consigliano a tutti i genitori di aderire alla campagna vaccinale, perchè solo in questo modo si può mettere in sicurezza anche la salute dei più piccoli ( che da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) Bisognerà prendere un po’ la mano con tutte le nuove informazioni e le nuove regole entrate in vigore con i decreti di gennaio 2022. Per questo motivo il Governo ha pubblicato sul sito del Viminale una lunga lista di Faq che riguardano proprio ile la. Oggi ci concentriamo sui dubbi che riguardano i genitori, in particolare le famiglie in cui ci sonoche va dai 5 agli 11. Come saprete, dal mese di dicembre 2021, anche per idi questa, è possibile accedere alla vaccinazione, i medici consigliano a tutti i genitori di aderire alla campagna vaccinale, perchè solo in questo modo si può mettere in sicurezza anche la salute dei più piccoli ( che da ...

