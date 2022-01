Anche la Svezia sceglie le restrizioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Esiste un solo approccio per contrastare il Covid: la vaccinazione. E questo vuol dire non solo avere un alto numero di coperture vaccinali ma Anche correre con le somministrazioni delle terze dosi. L’alternativa sono le misure restrittive. Funziona così ovunque. E, a confermare questa tesi, arrivano le nuove decisioni annunciate dalla Svezia, la stessa nazione che negli ultimi anni era diventata simbolo dell’assenza di restrizioni. Qui, per far fronte alla nuova impennata di casi, e per ridurre la pressione sul sistema ospedaliero, a partire dall’11 gennaio vengono introdotte ulteriori limitazioni come il dover esibire un pass vaccinale per partecipare a fiere ed eventi con più di 50 persone, la chiusura entro le ore 23 per bar e ristoranti con un limite di otto persone per tavolo e il mantenimento di un metro di distanza ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Esiste un solo approccio per contrastare il Covid: la vaccinazione. E questo vuol dire non solo avere un alto numero di coperture vaccinali macorrere con le somministrazioni delle terze dosi. L’alternativa sono le misure restrittive. Funziona così ovunque. E, a confermare questa tesi, arrivano le nuove decisioni annunciate dalla, la stessa nazione che negli ultimi anni era diventata simbolo dell’assenza di. Qui, per far fronte alla nuova impennata di casi, e per ridurre la pressione sul sistema ospedaliero, a partire dall’11 gennaio vengono introdotte ulteriori limitazioni come il dover esibire un pass vaccinale per partecipare a fiere ed eventi con più di 50 persone, la chiusura entro le ore 23 per bar e ristoranti con un limite di otto persone per tavolo e il mantenimento di un metro di distanza ...

