Zoff | «Inter favorita per lo scudetto | ma occhio all’effetto Covid»

Advertising

CalcioNews24 : #Zoff non esclude colpi di scena - frez_ettore : @Inter @theweeknd Bastoni da vecchio si trasformerà in Dino Zoff - infoitsport : Zoff: “Lo Scudetto è dell’Inter, salvo scossoni o stravolgimenti. Insigne…” -

Ultime Notizie dalla rete : Zoff Inter

Calcio News 24

Il portiere straniero è una figura retorica. Come l'allegoria. Lo usiamo in genere da unità di misura della decadenza. Ci siamo noi, gli italiani, i maestri, quelli die Buffon quasi Pallone d'oro, e poi ci sono loro, guarda qua: vengono dall'estero a prendersi la porta. Solo Milano non s'è mai davvero spaventata per questo luogo comune. L'ha smontato, l'ha ...: 'favorita per lo Scudetto, Meret? Portiere di piena affidabilità, di alta levatura e quindi deve decidersi ad andare a giocare perché il portiere per crescere ha bisogno di giocare e ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo In esclusiva per Juventusnews24, l’ex portiere della Juve Dino Zoff ha analizzato il momento della squadra di Max Allegri Una partita pazzesca tra Roma ...Dida e Julio Cesar facevano meraviglie ai tempi d’oro, all’orizzonte un nuovo derby in un ruolo in cui noi italiani ci siamo sempre considerati maestri.