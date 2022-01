Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 10/01/22 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Che meraviglia ‘sta gente che pensa di essere così scaltra da andare a rubare a casa dei ladri e invece finisce sempre col farsi sgamare con le mani nella marmellata che manco i bimbi dell’asilo. Si sentono tanto furbi e poi si dimostrano immancabilmente i peggio fessi. E Leonardo Bozzetti D’Arcangelo è solo l’ultimo della lunga lista di volpi Uominiedonniane, eh. Visto che le puntate Gemmacentriche sono seeempre la steeessa solfa da più di un decennio, ormai, sentivo la necessità di scovare un motivo che me le rendesse – almeno in parte – meno indigeste. E l’ho trovato nella sfilza di disperati che, pur di guadagnarsi un’inquadratura su Canale 5 e aggiungere “official” al loro nick su Instagram, sono costretti a limonarsi Gemma Galgani. Ecco, devo ammettere che provo un piacere sadico non solo nel vederli annaspare – fin tanto che la dama brama le loro carni – pur di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Che meraviglia ‘sta gente che pensa di essere così scaltra da andare a rubare a casa dei ladri e invece finisce sempre col farsi sgamare con le mani nella marmellata che manco i bimbi dell’asilo. Si sentono tanto furbi e poi si dimostrano immancabilmente i peggio fessi. E Leonardo Bozzetti D’Arcangelo è solo l’ultimo della lunga lista di volpiedonniane, eh. Visto che le puntate Gemmacentriche sono seeempre la steeessa solfa da più di un decennio, ormai, sentivo la necessità di scovare un motivo che me le rendesse – almeno in parte – meno indigeste. E l’ho trovato nella sfilza di disperati che, pur di guadagnarsi un’inquadratura su Canale 5 e aggiungere “official” al loro nick su Instagram, sono costretti a limonarsi Gemma Galgani. Ecco, devo ammettere che provo un piacere sadico non solo nel vederli annaspare – fin tanto che la dama brama le loro carni – pur di ...

