Un Posto al Sole | anticipazioni 11 gennaio | l’intromissione di Virginia

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Unaldella puntata di martedì 11si intromette nel rapporto tra Rossella e Riccardo.arriva a Napoli (via screenshot)La coppia nata da pochissimo tra Rossella e Riccardo potrebbe già sciogliersi. Tra i due infatti si sta per frapporre, l’ex del dottor Crovi che ha un segreto da rivelare e non si fermerà davanti a nulla. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Guido, visibilmente scosso dall’aver visto Silvia in un momento dolce con Giancarlo, non sa bene come comportarsi. Purtroppo deciderà di seguire i suggerimenti sbagliati rischiando di compromettere il bel rapporto con sua cugina. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Non mi lasciare: come guardare il primo episodio ...