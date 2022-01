Trucchetti sui letti, carenza di medici. Ma se la prendono con i no vax (Di lunedì 10 gennaio 2022) E se invece di inventarsi arzigogolate regole burocratiche, se anziché star lì a dibattere su obbligo vaccinale e multe da 100 euro, se anziché dare la caccia a quel 5% di no vax in Italia, avessimo speso le stesse energie fisiche, mentali e mediatiche per potenziare le strutture ospedaliere? Perché da che mondo+ è mondo, se il grosso problema dell’epidemia adesso è “il rischio di un collasso degli ospedali”, di modi per proteggere i nosocomi ne esistono due: 1) estirpare il virus, il che appare quasi impossibile; 2) migliorare le capacità di risposta del servizio sanitario nazionale. E va bene che le risorse economiche non sono infinite, che il Pnrr non potevi investirlo tutto in ventilatori, ma possibile che a due anni dallo scoppio dell’epidemia si venga a scoprire che l’incremento dei posti letto anti-Covid è solo un bluff? Un artificio contabile? No vax, pochi ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 gennaio 2022) E se invece di inventarsi arzigogolate regole burocratiche, se anziché star lì a dibattere su obbligo vaccinale e multe da 100 euro, se anziché dare la caccia a quel 5% di no vax in Italia, avessimo speso le stesse energie fisiche, mentali e mediatiche per potenziare le strutture ospedaliere? Perché da che mondo+ è mondo, se il grosso problema dell’epidemia adesso è “il rischio di un collasso degli ospedali”, di modi per proteggere i nosocomi ne esistono due: 1) estirpare il virus, il che appare quasi impossibile; 2) migliorare le capacità di risposta del servizio sanitario nazionale. E va bene che le risorse economiche non sono infinite, che il Pnrr non potevi investirlo tutto in ventilatori, ma possibile che a due anni dallo scoppio dell’epidemia si venga a scoprire che l’incremento dei posti letto anti-Covid è solo un bluff? Un artificio contabile? No vax, pochi ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La rivelazione: “I conti sui posti letto in aggiunta nelle terapie intensive non tornano...' ?? #Covid #novax - anto_galli4 : RT @NicolaPorro: ?? La rivelazione: “I conti sui posti letto in aggiunta nelle terapie intensive non tornano...' ?? #Covid #novax https://t.c… - ForzaGiorgia2 : RT @NicolaPorro: ?? La rivelazione: “I conti sui posti letto in aggiunta nelle terapie intensive non tornano...' ?? #Covid #novax https://t.c… - dcalpirela : RT @NicolaPorro: ?? La rivelazione: “I conti sui posti letto in aggiunta nelle terapie intensive non tornano...' ?? #Covid #novax https://t.c… - PFiamingo : RT @NicolaPorro: ?? La rivelazione: “I conti sui posti letto in aggiunta nelle terapie intensive non tornano...' ?? #Covid #novax https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Trucchetti sui Feed di Instagram: come migliorarlo per il tuo brand ... l'immagine è tutto sui social media. Per sfondare in un mare già saturo hai bisogno di definire un ... avrai accesso ad una sezione completamente pratica in cui potrai mettere a frutto i trucchetti che ...

Duelli, patti e tradimenti: la corsa per il Quirinale e i suoi segreti E così, se Berlusconi presume di poter fare affidamento sui 455 del centrodestra, è ragionevole ... Trucchi e trucchetti di un'elezione che può trasformarsi in maratona. E non sarebbe un bello ...

Trucchetti sui letti, carenza di medici. Ma se la prendono con i no vax Nicola Porro Lorenza Trucchi, i 100 anni di una testimone ''Il mercato pian piano ha appiattito tutto'', risponde con semplicità a chi chiede a Lorenza Trucchi, che martedì 11 gennaio compirà 100 anni, essendo nata nel 1922, cosa sia più cambiato nel mondo d ...

I trucchi No Vax: contagio mirato, finta positività o una class action Il nuovo decreto ha messo spalle al muro l'esercito negazionista. La denuncia dei medici: offrono soldi per certificati falsi oppure tentano in farmacia con i test. Il miraggio dei ricorsi ...

... l'immagine è tuttosocial media. Per sfondare in un mare già saturo hai bisogno di definire un ... avrai accesso ad una sezione completamente pratica in cui potrai mettere a frutto iche ...E così, se Berlusconi presume di poter fare affidamento455 del centrodestra, è ragionevole ... Trucchi edi un'elezione che può trasformarsi in maratona. E non sarebbe un bello ...''Il mercato pian piano ha appiattito tutto'', risponde con semplicità a chi chiede a Lorenza Trucchi, che martedì 11 gennaio compirà 100 anni, essendo nata nel 1922, cosa sia più cambiato nel mondo d ...Il nuovo decreto ha messo spalle al muro l'esercito negazionista. La denuncia dei medici: offrono soldi per certificati falsi oppure tentano in farmacia con i test. Il miraggio dei ricorsi ...