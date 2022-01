Toti Approva La Riapertura Delle Scuole | Scelta Obbligata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toti Approva

SanremoNews.it

Tra ombre e speranze, Consiglionuovo progetto restyling Covid:"chiude" l'estremo ponente ligure . Scuole chiuse da Sanremo e Ventimiglia. Ecco tutte le restrizioni/L'ordinanza Marzo ...... giovedì 17 settembre, alle ore 18 a Genova, in largo XII Ottobre si svolgerà l'evento di chiusura della campagna elettorale di Giovanni. Dal palco interverranno il Sindaco Marco Bucci, i ...Liguria. “In questa situazione serve che il governo intervenga rapidamente sia per semplificare le regole sul tracciamento e sulle quarantene, evitando la paralisi dei trasporti e di un’ampia fetta de ...LIGURIA – “Mancano poche ore alla fine del 2021. Un anno fatto di tante luci e tante ombre ma il primo pensiero va a chi sta lavorando in queste ore e a chi ha lavorato in queste feste rinunciando a s ...