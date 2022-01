Soleil Sorge e Alex Belli si sono scambiati delle effusioni? Le nuove ipotesi (Di martedì 11 gennaio 2022) Soleil Sorge e Alex Belli ancora al centro del gossip Nonostante Alex Belli abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 da circa un mese, l’attore e Soleil Sorge non smettono di far parlare e ancora una volta sono finiti al centro del gossip. Come sappiamo, prima della squalifica di Alex i due hanno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 11 gennaio 2022)ancora al centro del gossip Nonostanteabbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 da circa un mese, l’attore enon smettono di far parlare e ancora una voltafiniti al centro del gossip. Come sappiamo, prima della squalifica dii due hanno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AndreaCannavo10 : @mrsincoerenza No ragazzi ma voi avete visto la faccia di soleil i suoi occhi e come a parlato di lui da quando è u… - gracebarresi20 : RT @_altezzosa_: Mancano poche ore al verdetto?? Continuiamo a ??SALVARE SOLEIL ANASTASIA SORGE ?? #GFvip #teamsoleil - _iconica_ : RT @GioCellRed: Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: #gfvip - valen_mess_ : RT @sononatanera: ?? SOLEIL SORGE SOSTITUIRÀ MARIO DRAGHI AL GOVERNO ?? #conferenzastampa #draghi #gfvip - sonoaword : DELIA LASCIA ALEX ENTRA IN CASA E SI SCANNA CON SOLEIL ANASTASIA SORGE #gfvip -