Simona Branchetti asfalta Alberto Matano | Sei pessimo!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 10 gennaio 2022), conduttore de La vita in diretta, ha accusato, conduttrice di Pomeriggio 5, di avergli scippato un ospite. La giornalista di Mediaset ha poi chiarito in diretta la questione, sottolineando di aver parlato al telefono cone che era stata chiarita l'incomprensione. Ma, non è così. E' stato lo stessoa risollevare la questione durante l'ospitata a Tv Talk, sabato 8 gennaio. Non ha negato di aver sentito la collegaal telefono, ma ha escluso categoricamente che ci sia stato un chiarimento, perchè a detta sua, non c’era da chiarire nulla. Il conduttore del programma televisivo "La Vita in Diretta" ha dichiarato che non ci sono retroscena né chiarimenti da effettuare riguardo ad una controversia sorta tra lui ed i ...