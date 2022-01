Shevchenko è già in bilico: Il Genoa valuta l’esonero (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo neanche due mesi la posizione di Andrji Shevchenko è già in bilico. La sconfitta casalinga subita ieri contro lo Spezia potrebbe costare la panchina del Genoa al tecnico ucraino. La società rossoblu si è presa qualche ora di riflessione, ma l’impressione è che l’esonero sia davvero vicino. Shevchenko è già in bilico: chi potrebbe essere il suo successore? La situazione in casa Genoana si è fatta davvero pesante con la squadra attualmente penultima in classifica a -5 dal Venezia quart’ultimo, e un ruolino di marcia disastroso sotto la gestione Shevchenko, capace di raccogliere 3 punti in 9 partite. Il che implica un intervento urgente prima che sia troppo tardi. La proprietà americana si sta già guardando intorno alla ricerca dei sostituti. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo neanche due mesi la posizione di Andrjiè già in. La sconfitta casalinga subita ieri contro lo Spezia potrebbe costare la panchina delal tecnico ucraino. La società rossoblu si è presa qualche ora di riflessione, ma l’impressione è chesia davvero vicino.è già in: chi potrebbe essere il suo successore? La situazione in casana si è fatta davvero pesante con la squadra attualmente penultima in classifica a -5 dal Venezia quart’ultimo, e un ruolino di marcia disastroso sotto la gestione, capace di raccogliere 3 punti in 9 partite. Il che implica un intervento urgente prima che sia troppo tardi. La proprietà americana si sta già guardando intorno alla ricerca dei sostituti. ...

