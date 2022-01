Scuole chiuse in Campania | Tar sospende ordinanza De Luca

(Di lunedì 10 gennaio 2022)in, sospesa l’del governatore De. La quinta sezione del Tarha accolto il ricorso, presentato da alcuni genitori contro l’del presidente della Regione, nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per ledell’infanzia, elementari e medie. Il presidente della quinta sezione del TarMaria Abbruzzese, accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori difesi dagli avvocatiRubinacci e Giacomo Profeta, ha sospeso l’esecutività dell’e ha fissato per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell’8 febbraio. L'articolo proviene da Italia Sera.

ferrazza : Un fatto. I contagi sono cresciuti a scuole chiuse. - Agenzia_Ansa : L'Italia è sferzata dal passaggio di una perturbazione fredda. Nevica nel Lazio, nella valle dell'Aniene, imbiancat… - ricpuglisi : 'Tenere le scuole chiuse' Titolo de @LaStampa - irenesness : Scuole chiuse ma in chiesa senza greenpass. #COVID19 - NicolaMelloni : RT @ProspettivaSoc1: 'A scuole chiuse Omicron e' esploso'. Un ?? La strategia comunicativa dei competenti - quelli del 'tutto aperto', quell…

... firmata l'ordinanza: la Campania sfida il governo Draghi Caos scuola, scioperi e occupazioni contro la gestione 'disastrosa' dell'emergenza: 'Rivendichiamo la Dad'in Campania, il ...... infatti, ha appena accolto uno dei ricorsi presentati contro l'ordinanza numero 1 del 2022 firmata dal presidente della Regione che dispone il ritorno delle lezioni in Dad nelle(dalle ...