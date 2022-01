Scuole, a Napoli licei in classe ma molti protestano in strada (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMentre migliaia di genitori a Napoli protestano contro la decisione della Regione sulla dad nelle elementari e nelle Scuole medie, scendono in piazza contro il ritorno in classe gli studenti del liceo, che in Campania sono invece mandati a scuola come nel resto d’Italia. Proteste nei licei come il Vittorini, Mazzini, Umberto, Mercalli, Labriola, Galileo Galilei, Alberti, Volta, Cavalcanti, Sbordone, Vico, ma anche De Nicola, Pagano, dove gli studenti hanno annunciato una protesta davanti alla scuola, senza entrare in classe. Gli studenti del Sannazzaro, al Vomero, hanno protestato a Piazza Fuga, vicino alla scuola, mettendo sulle scale uno striscione: “In presenza si, ma in sicurezza”. “Oggi – spiega all’ANSA Paolo Borreca, rappresentante degli studenti – noi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMentre migliaia di genitori acontro la decisione della Regione sulla dad nelle elementari e nellemedie, scendono in piazza contro il ritorno ingli studenti del liceo, che in Campania sono invece mandati a scuola come nel resto d’Italia. Proteste neicome il Vittorini, Mazzini, Umberto, Mercalli, Labriola, Galileo Galilei, Alberti, Volta, Cavalcanti, Sbordone, Vico, ma anche De Nicola, Pagano, dove gli studenti hanno annunciato una protesta davanti alla scuola, senza entrare in. Gli studenti del Sannazzaro, al Vomero, hanno protestato a Piazza Fuga, vicino alla scuola, mettendo sulle scale uno striscione: “In presenza si, ma in sicurezza”. “Oggi – spiega all’ANSA Paolo Borreca, rappresentante degli studenti – noi ...

Advertising

repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - anteprima24 : ** Scuole, a ##Napoli licei in classe ma molti protestano in strada ** - ZPeppem : I dati del contagio: perché la Regione #Campania ha deciso di chiudere le #scuole fino al 29 gennaio… - corrmezzogiorno : #Napoli Scuole chiuse, la Regione al Tar: «Previsto scenario massima gravità» - infoitinterno : Napoli, presidio comitati 'No Dad' contro scuole chiuse: 'Gestione autoritaria di De Luca' -