Scuola | Giannelli presidi | ' genitori ne hanno bisogno per lavorare | Draghi se n' è fatto portavoce'

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) -ha confermato la posizione del Governo, perfettamente legittima. Io sono di avviso diverso, avrei preferito rinviare di qualche settimana ma evidentemente non era possibile ignorare la forte spinta sociale, forse maggioritaria, di tutto il paese per lain presenza. Senzanon possonose ne è". Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale Anp Antonelloche aggiunge: "Apprezzo il riconoscimento del presidente del Consiglio del lavoro svolto dal personale scolastico, grazie alla cui abnegazione laha mantenuto la sua regolarità anche nei momenti più bui".ha parlato di 65 ...

Advertising

brumas00 : RT @la_kuzzo: Secondo il presidente dell'associazione presidi, Giannelli, Draghi si è fatto 'portavoce dei genitori che vogliono lasciare i… - sud_delmondo : RT @la_kuzzo: Secondo il presidente dell'associazione presidi, Giannelli, Draghi si è fatto 'portavoce dei genitori che vogliono lasciare i… - stefanodirusso1 : RT @la_kuzzo: Secondo il presidente dell'associazione presidi, Giannelli, Draghi si è fatto 'portavoce dei genitori che vogliono lasciare i… - BrunoApicella1 : RT @la_kuzzo: Secondo il presidente dell'associazione presidi, Giannelli, Draghi si è fatto 'portavoce dei genitori che vogliono lasciare i… - orizzontescuola : Rientro in classe, Giannelli (ANP): “Senza scuola i genitori non possono lavorare. Draghi se ne è fatto portavoce” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Giannelli

Il dato evidente è che è ripresa la", ha aggiunto il titolare dell'Istruzione. Intanto le ... Lo ha riferito il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello, a Rainews24. '......giorni da oggi la previsione secondo AntonelloPresidente dell'Associazione Nazionale presidi a mio avviso sarebbe stato preferibile rinviare di due o tre settimane apertura dellava ...Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Draghi ha confermato la posizione del Governo, perfettamente legittima. Io sono di avviso diverso, avrei preferito ...Il Tar dà ragione al Governo, in Campania si torna in classe. Le stime dei presidi: assenti il 10 per cento fra docenti e personale Ata ...