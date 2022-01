Ritorno in classe, “200mila classi in Dad entro 1 settimana da oggi”. La previsione di Giannelli (ANP) (Di lunedì 10 gennaio 2022) La previsione è di "200mila classi in dad entro 1 settimana da oggi". Così a Rainews 24 il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laè di "in dadda". Così a Rainews 24 il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - infoitinterno : Rientro in classe, gli studenti contro il Ministero: 'Nulla per evitare caos, ritorno è un disastro' - ilgiornale : Scuole in fibrillazione in vista del ritorno in classe in presenza oggi - orizzontescuola : Ritorno in classe, “200mila classi in Dad entro 1 settimana da oggi”. La previsione di Giannelli (ANP) -