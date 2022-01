Rinnovo Brozovic, accordo fatto con l’Inter fino al 2026 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutto fatto tra l’Inter e Marcelo Brozovic: c’è l’accordo per il Rinnovo di contratto per il centrocampista nerazzurro, annuncio a breve L’ufficialità del Rinnovo di Brozovic è questione di giorni, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Inter e il giocatore avrebbero trovato l’accordo definitivo- Il regista interista si legherà al club campione d’Italia fino al 2026. La quadratura del cerchio è stata trovata con una base fissa da 6 milioni netti più bonus sostanziosi che porteranno il croato a guadagnare una cifra vicina ai 7 milioni. L’annuncio è atteso dopo la Supercoppa di mercoledì o, al massimo, dopo la partita di domenica contro l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tuttotrae Marcelo: c’è l’per ildi contratto per il centrocampista nerazzurro, annuncio a breve L’ufficialità deldiè questione di giorni, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sporte il giocatore avrebbero trovato l’definitivo- Il regista interista si legherà al club campione d’Italiaal. La quadratura del cerchio è stata trovata con una base fissa da 6 milioni netti più bonus sostanziosi che porteranno il croato a guadagnare una cifra vicina ai 7 milioni. L’annuncio è atteso dopo la Supercoppa di mercoledì o, al massimo, dopo la partita di domenica contro l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio ...

