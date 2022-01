Putin risponde agli Stati Uniti | da Kazakistan andremo via a tempo debito

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente russo Vladimirha dichiarato che le forze russe e alleate inviate inper sostenere il potere centrale - che secondo lui è stato vittima di "un'aggressione" - lasceranno il Paese dopo la fine della loro missione. "Una volta che il contingente avrà espletato le sue funzioni, si ritirerà dal territorio del" ha dettodurante un incontro in videoconferenza con i suoi alleati, compreso lo stesso presidente kazako. "Comprendiamo che gli eventi innon sono i primi e lontani dall'essere gli ultimi tentativi di interferire dall'esterno negli affari interni dei nostri".ha poi avvertito che Mosca non tollererà le "rivoluzioni colorate" nell'ex Unione Sovietica, un'espressione ricorrente usata per descrivere le ...

Advertising

Antifa80 : #Riotta che posta lo stesso tweet tre volte in un giorno e mezzo (e in uno si risponde anche da solo) è un caso da… - francescoadduce : @GustavoMichele6 Ci hanno provato, pure Putin ci prova… Gli ???? stanno circondando la ????, la contengono “attivamente… - Antonio80155302 : Libia, Siria, Ucraina, adesso Kazakstan... Dove c'è casino, Putin risponde..?? - ERivetta : RT @EugenioCardi: Kazakistan chiama, Putin risponde ?? #Kazakistan: stato d'emergenza, almeno 8 morti. Chiesto l'intervento di Mosca https:… - EugenioCardi : Kazakistan chiama, Putin risponde ?? #Kazakistan: stato d'emergenza, almeno 8 morti. Chiesto l'intervento di Mosca -

Ultime Notizie dalla rete : Putin risponde

askanews

ha poi avvertito che Mosca non tollererà le 'rivoluzioni colorate' nell'ex Unione Sovietica, un'espressione ricorrente usata per descrivere le rivolte orchestrate secondo il Cremlino dall'...'Berlino è pronta a bloccare Nord Stream 2 seuserà l'energia come arma' e 'l'Ue deve puntare ... Baerbock: 'Il G7 deve mirare a plasmare il mondo in senso positivo, per agire prima che ...Mosca, 10 gen. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze russe e alleate inviate in Kazakistan per sostenere ...Buongiorno, e bentornati su AmericaCina: oggi la nostra missiva quotidiana parte dalla stanza di Ginevra in cui Stati Uniti e Russia hanno cominciato le trattative sull’Ucraina, per evitare un conflit ...