Pattinaggio di figura, Europei 2022: i danzatori azzurri scaldano i motori. Guignard-Fabbri in lotta per l'argento (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'Italia è pronta a ruggire nella danza sul ghiaccio ai Campionati Europei 2022 di Pattinaggio di figura, in scena alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia) dal 10 al 16 gennaio, con capofila i veterani Charlène Guignard-Marco Fabbri, motivati a conquistare per la seconda volta in carriera un meritatissimo podio nella rassegna continentale. La medaglia era già alla portata la settimana scorsa, ma è diventata quasi certa dopo l'annuncio del forfait dei Campionissimi francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Se prima dunque i nostri ragazzi si sarebbero dati battaglia per il bronzo con i russi Alexandra Stepanova-Bukin, adesso la lotta sarà tutta per l'argento. Sì perché, stando alle gerarchie, salvo clamorosissimi colpi di scena a prendersi ...

