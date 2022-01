Omicron, buone nuove dal Regno Unito: i casi sono in calo a Londra. Il booster efficace contro i ricoveri (Di lunedì 10 gennaio 2022) Omicron perde terreno a Londra. Lo scrive Repubblica sottolineando come la città, tra le meno vaccinate nel Regno Unito, stia facendo registrare dati positivi. In tutta la Gran Bretagna, inoltre, i casi sono scesi per il quinto giorno consecutivo. I casi di coronavirus nella capitale britannica (20.853 ieri) sono scesi del 37% rispetto al picco del 29 dicembre scorso (33.136). Nei grafici “prende apparentemente forma il fatidico picco“, che in Italia è previsto per fine gennaio ma che forse si farà attendere fino a febbraio. Scuole aperte e test gratis per tutti Il ministro dell’Istruzione britannico, Nadhim Zahawi, ha detto: «Spero che saremo il primo Paese dei più industrializzati a mostrare al mondo come si passa da pandemia a endemia». Le scuole ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022)perde terreno a. Lo scrive Repubblica sottolineando come la città, tra le meno vaccinate nel, stia facendo registrare dati positivi. In tutta la Gran Bretagna, inoltre, iscesi per il quinto giorno consecutivo. Idi coronavirus nella capitale britannica (20.853 ieri)scesi del 37% rispetto al picco del 29 dicembre scorso (33.136). Nei grafici “prende apparentemente forma il fatidico picco“, che in Italia è previsto per fine gennaio ma che forse si farà attendere fino a febbraio. Scuole aperte e test gratis per tutti Il ministro dell’Istruzione britannico, Nadhim Zahawi, ha detto: «Spero che saremo il primo Paese dei più industrializzati a mostrare al mondo come si passa da pandemia a endemia». Le scuole ...

