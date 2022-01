Nuove regole quarantena a scuola secondaria I e II grado: con due positivi in classe in dad i non vaccinati. Indicazioni Ministero. NOTA (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con la NOTA del 10 gennaio il Ministero dell'Istruzione fornisce Indicazioni sulle verifiche da effettuare nelle classi delle scuole medie e superiori in cui vi siano due casi di positività, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con ladel 10 gennaio ildell'Istruzione forniscesulle verifiche da effettuare nelle classi delle scuole medie e superiori in cui vi siano due casi dità, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. L'articolo .

