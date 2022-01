Novak Djokovic nuovamente arrestato in Australia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il padre di Novak Djokovic , Srdjan, ha detto ai media serbi che suo figlio è stato nuovamente arrestato in Australia. Il campione di tennis aveva vinto il suo ricorso contro la decisione di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il padre di, Srdjan, ha detto ai media serbi che suo figlio è statoin. Il campione di tennis aveva vinto il suo ricorso contro la decisione di ...

Advertising

GuidoDeMartini : ????Dottoressa Tess Lawrie: 'Il Consiglio Mondiale per la Salute è inorridito per modo in cui il campione di tennis… - SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - Agenzia_Ansa : La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. Un… - Marco86Stracci : RT @RadioGenova: Novak Djokovic vince la causa contro governo australiano, ordinato l'immediato rilascio. Al momento può giocare Australian… - frapac71 : Novak Djokovic non è stato arrestato (come sostiene il padre): lo hanno detto diverse concordanti fonti del governo… -