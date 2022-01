Napoli: Natale solidale Atitech, consegnati 3800 pasti a famiglie in difficoltà (Di lunedì 10 gennaio 2022) Volge al termine il “Natale solidale” di Atitech, l’azienda leader in Europa nella manutenzione di aeromobili presieduta da Gianni Lettieri. In 19 giorni 3800 pasti caldi sono stati consegnati a 200 famiglie dell’area di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Arenaccia, a Napoli. L’iniziativa, giunta ormai al secondo anno, è nata da un’idea di Gianni Lettieri, presidente Atitech, che ha coinvolto l’associazione Larsec di Vincenzo Strino, la Banca di Credito Cooperativo di Napoli presieduta da Amedeo Manzo e i cuochi della catena Fratelli La Bufala. Ogni giorno è stato previsto un menù differente, i pasti sono stati quotidianamente prelevati dalla mensa dello stabilimento Atitech e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Volge al termine il “” di, l’azienda leader in Europa nella manutenzione di aeromobili presieduta da Gianni Lettieri. In 19 giornicaldi sono statia 200dell’area di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Arenaccia, a. L’iniziativa, giunta ormai al secondo anno, è nata da un’idea di Gianni Lettieri, presidente, che ha coinvolto l’associazione Larsec di Vincenzo Strino, la Banca di Credito Cooperativo dipresieduta da Amedeo Manzo e i cuochi della catena Fratelli La Bufala. Ogni giorno è stato previsto un menù differente, isono stati quotidianamente prelevati dalla mensa dello stabilimentoe ...

