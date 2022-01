Lazio, scatta il riscatto di Correa ma l’indice di liquidità non si sblocca (Di lunedì 10 gennaio 2022) La sconfitta contro l’Inter fa, in parte, sorridere comunque la Lazio. Il successo dei nerazzurri ha infatti fatto scattare l’obbligo di riscatto di Joaquin Correa da parte del club milanese: il riscatto infatti era legato al primo punto realizzato da parte della squadra di Simone Inzaghi nel corso del girone di ritorno. L’Inter, che ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) La sconfitta contro l’Inter fa, in parte, sorridere comunque la. Il successo dei nerazzurri ha infatti fattore l’obbligo didi Joaquinda parte del club milanese: ilinfatti era legato al primo punto realizzato da parte della squadra di Simone Inzaghi nel corso del girone di ritorno. L’Inter, che ha L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Lazio, scatta il riscatto di Correa ma l’indice di liquidità non si sblocca: La sconfitta contro… - errera_luca : Calciomercato Lazio, scatta l'obbligo di riscatto dell'Inter per Correa. Ma l'indice di liquidità... - LazioNews_24 : #CalciomercatoLazio, scatta l'obbligo di riscatto per #Correa. Ma l'#indicediliquità - CiociariaO : Maltempo, torna la neve: da domani scatta l'allerta per 36 ore La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha… - SimoneBrisi : @serinho2013 Detto ciò tecnicamente è valido ma non da Lazio. Se il Venezia si salva scatta il riscatto, quindi speriamo si salvino -