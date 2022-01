La sessualità nell’era del voglio di più

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano, 10/01/2022 – Laè una componente dei bisogni come esseri umani, come Maslow ha sottolineato nel 1943. È qualcosa che è presente in tutta l’esistenza umana, ovviamente con maggiore enfasi nell’età adolescenziale e adulta. Tuttavia, lentamente si è passati da unaconsiderata come “routine” a qualcosa di molto più ambizioso ed eccezionale, e forse la spiegazione di ciò può essere trovata proprio nell’evoluzione della società negli ultimi decenni. Qualsiasi essere umano che abbia avuto una vita sessualmente attiva prima di questi decenni, come per esempio genitori o nonni, possono confermare che erano abituati ad avere relazioni a lieto fine, niente di straordinario. Ma con l’arrivo del nuovo secolo, le cose sono cambiate anche nel sesso, e forse in meglio. La società, da parte sua, ha subito profondi cambiamenti ed è ...