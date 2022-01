In Kazakhstan va in scena la forza della Russia e la debolezza dell'Europa (Di lunedì 10 gennaio 2022) La calma (apparente) sembra tornata in Kazakhstan dopo giorni di vera e propria guerra civile. Almeno 180 morti (cifra per difetto) dei quali oltre 100 solo ad Almaty, 2.200 feriti e quasi 6.000 arresti. È questo il bilancio parziale fornito ai media dalle autorità del Kazakistan in merito alle violenze che da giorni scuotono Paese. Secondo il ministro dell’Interno ad interim Yerlan Turgumbayev: «La situazione è stata stabilizzata in tutte le regioni del Paese ma le operazioni anti-terrorismo continuano», tuttavia, nonostante le rassicurazioni governative la rivolta in Kazakistan è ben lungi dall’essere sedata anche se ha perso di intensità. Questa notte i canali televisivi kazaki hanno pubblicato un video nel quel si vedono dei rivoltosi mentre distribuiscono delle armi nella città di Shymket dove nella notte ci sono stati nuovi ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) La calma (apparente) sembra tornata indopo giorni di vera e propria guerra civile. Almeno 180 morti (cifra per difetto) dei quali oltre 100 solo ad Almaty, 2.200 feriti e quasi 6.000 arresti. È questo il bilancio parziale fornito ai media dalle autorità del Kazakistan in merito alle violenze che da giorni scuotono Paese. Secondo il ministro’Interno ad interim Yerlan Turgumbayev: «La situazione è stata stabilizzata in tutte le regioni del Paese ma le operazioni anti-terrorismo continuano», tuttavia, nonostante le rassicurazioni governative la rivolta in Kazakistan è ben lungi dall’essere sedata anche se ha perso di intensità. Questa notte i canali televisivi kazaki hanno pubblicato un video nel quel si vedono dei rivoltosi mentre distribuisconoe armi nella città di Shymket dove nella notte ci sono stati nuovi ...

