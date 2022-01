Il Covid mette a rischio molti eventi di moda, diverse sfilate annullate (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il rischioso aumento dei contagi Covid fa annullare diversi eventi mondani legati al mondo della moda ed alcune sfilate. moda e Covid: Omicron e le altre varianti chiudono alcune passerelle di moda italiane Come già accaduto in passato molti brand e stilisti si sono ritrovai a cancellare o rinviare le presentazioni e i défilé già in calendario. A fare da apripista è stato Giorgio Armani il 4 gennaio, con la cancellazione delle sfilate 2022 che avrebbero dovuto tenersi a Milano e Parigi, passando per Pitti Uomo a Milano moda Uomo 2022, fino ai red carpet, ai saloni ed agli eventi. Il Covid uccide così le collezioni autunno\inverno 2022-23. Le motivazioni più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilso aumento dei contagifa annullare diversimondani legati al mondo dellaed alcune: Omicron e le altre varianti chiudono alcune passerelle diitaliane Come già accaduto in passatobrand e stilisti si sono ritrovai a cancellare o rinviare le presentazioni e i défilé già in calendario. A fare da apripista è stato Giorgio Armani il 4 gennaio, con la cancellazione delle2022 che avrebbero dovuto tenersi a Milano e Parigi, passando per Pitti Uomo a MilanoUomo 2022, fino ai red carpet, ai saloni ed agli. Iluccide così le collezioni autunno\inverno 2022-23. Le motivazioni più ...

