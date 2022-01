Green Pass: le nuove regole in vigore da oggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Serve il certificato rafforzato per mezzi pubblici, sport e musei. Per andare dal parrucchiere servirà dal 20 gennaio, da febbraio invece per i negozi e le banche Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 gennaio 2022) Serve il certificato rafforzato per mezzi pubblici, sport e musei. Per andare dal parrucchiere servirà dal 20 gennaio, da febbraio invece per i negozi e le banche

