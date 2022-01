Green pass falsi, cinquanta misure cautelari ad Ancona: in carcere un infermiere vaccinatore (Di lunedì 10 gennaio 2022) cinquanta ordinanze di applicazione di misura cautelare sono state eseguite fin dall’alba dalla Polizia per reati connessi all’indebito rilascio del Green pass. I reati contestati dalla procura di Ancona sono corruzione, falso ideologico e peculato. Il gip ha disposto la custodia in carcere per un infermiere addetto alle vaccinazioni in un hub del capoluogo marchigiano, mentre andranno ai domiciliari quattro persone ritenute intermediari nel rilascio indebito della certificazione. Agli altri 45 indagati sono stati imposti gli obblighi di firma e di dimora nei rispettivi comuni di residenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022)ordinanze di applicazione di misura cautelare sono state eseguite fin dall’alba dalla Polizia per reati connessi all’indebito rilascio del. I reati contestati dalla procura disono corruzione, falso ideologico e peculato. Il gip ha disposto la custodia inper unaddetto alle vaccinazioni in un hub del capoluogo marchigiano, mentre andranno ai domiciliari quattro persone ritenute intermediari nel rilascio indebito della certificazione. Agli altri 45 indagati sono stati imposti gli obblighi di firma e di dimora nei rispettivi comuni di residenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

