Grande Fratello Vip 2021, streaming gratis e diretta tv Canale 5? Dove vedere puntata lunedì 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) lunedì 10 gennaio, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Anche in questa edizione il conduttore è Alfonso Signorini con al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Nella puntata di questa sera tornerà in studio Sonia Bruganelli, mentre al televoto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello 16, le anticipazioni della casa Anticipazioni Grande Fratello Vip, decima puntata Il Fratello di Pretelli sbugiarda Selvaggia Roma al Gf Vip 5 Caos al Grande Fratello Vip. ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)10, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda una nuovadelVip. Anche in questa edizione il conduttore è Alfonso Signorini con al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Nelladi questa sera tornerà in studio Sonia Bruganelli, mentre al televoto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::16, le anticipazioni della casa AnticipazioniVip, decimaIldi Pretelli sbugiarda Selvaggia Roma al Gf Vip 5 Caos alVip. ...

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - TgLa7 : #Djokovic: fratello, sembra che lo vogliano ancora bloccare. Djordje Djokovic, grande sconfitta autorita' australiane - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - blogtivvu : Rita dalla Chiesa, il retroscena su Signorini e il Grande Fratello Vip: “Ecco perché non sono più entrata…” - Fabiostefano85 : Dopo il grande fratello faranno anche il grande nonno? Dicono essere ispirato però più a squid games. -