Gli ospedali rischiano il collasso. Il tasso di occupazione dei posti letto continua a salire in 13 regioni. A causa del Covid interventi chirurgici ridotti anche dell’80% (Di lunedì 10 gennaio 2022) A livello nazionale, secondo gli ultimi dati forniti dall’Agenas, il tasso di occupazione di posti letto Covid nei reparti ordinari sale al 24% e, in 24 ore, cresce in 13 regioni: Valle d’Aosta (torna 45%), Abruzzo (22%), Calabria (al 36%), Campania (23%), Friuli (27%), Lazio (23%), Lombardia (28%), Molise (16%), PA Bolzano (16%), Piemonte (30%), Sicilia (30%), Toscana (21%), Umbria (30%). Stabili oltre soglia del 15%: Basilicata (19%), Emilia Romagna (21%), Marche (25%), PA Trento (20%), Puglia (16%),Veneto (23%). L’unica sotto soglia è la Sardegna (stabile a 12%). Il tasso è in calo, ma resta alto, in Liguria (36%). Per quanto riguarda le terapie intensive, il 17% dei posti letto è occupato da pazienti Covid (era ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 gennaio 2022) A livello nazionale, secondo gli ultimi dati forniti dall’Agenas, ildidinei reparti ordinari sale al 24% e, in 24 ore, cresce in 13: Valle d’Aosta (torna 45%), Abruzzo (22%), Calabria (al 36%), Campania (23%), Friuli (27%), Lazio (23%), Lombardia (28%), Molise (16%), PA Bolzano (16%), Piemonte (30%), Sicilia (30%), Toscana (21%), Umbria (30%). Stabili oltre soglia del 15%: Basilicata (19%), Emilia Romagna (21%), Marche (25%), PA Trento (20%), Puglia (16%),Veneto (23%). L’unica sotto soglia è la Sardegna (stabile a 12%). Ilè in calo, ma resta alto, in Liguria (36%). Per quanto riguarda le terapie intensive, il 17% deiè occupato da pazienti(era ...

