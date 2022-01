“É un disastro” | Juventus | l’attacco al campione che nessuno immaginava

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lavince non senza sofferenze contro la Roma. Allegri, però, ha un problema: l’espulsione di de Ligt pesa come un macigno. Ladi Massimiliano Allegri batte la Roma di José Mourinho. I bianconeri vincono grazie ad una rete segnata in extremis da Mattia De Sciglio ed approfittano di un rigore sbagliato da Pellegrini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... cioè la Roma, avrebbe potuto fare questo alla: ripescarla dall'abisso in cui l'aveva ... passando in 7' dal 3 - 1 per gli altri al 4 - 3 per loro, daldi una partita sbagliata (...Guarda il grafico La classifica di serie A aggiornata Pagelle8 Szczesny La legge del super ex: rigore parato all'andata (Veretout) e al ritorno (Pellegrini). E pensare che i suoi compagni ...Giallorossi di nuovo avanti, ma la Juve non si abbatte e prova ad affacciarsi in attacco. E dopo solo tre minuti vanno in vantaggio con De Sciglio: 4-3 per gli ospiti complice una dormita della difesa ...Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, è stato espulso nella sfida dei bianconeri contro la Roma di Mourinho: le parole di Durante ...