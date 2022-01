È morta a 59 anni la giornalista Silvia Tortora, figlia di Enzo Tortora (Di lunedì 10 gennaio 2022) È morta a 59 anni la giornalista Silvia Tortora, figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora. Aveva lavorato come autrice per vari programmi televisivi di Giovanni Minoli e nel corso della sua carriera si era occupata della ricostruzione della vicenda giudiziaria Leggi su ilpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Èa 59ladel conduttore televisivo. Aveva lavorato come autrice per vari programmi televisivi di GiovMinoli e nel corso della sua carriera si era occupata della ricostruzione della vicenda giudiziaria

Advertising

Agenzia_Ansa : Giornalista per tv e carta stampata, Silvia Tortora è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia de… - Radio1Rai : ??E’ morta Silvia #Tortora, figlia del conduttore tv Enzo. Giornalista, si è spenta a 59 anni in una clinica romana - Adnkronos : Morta Silvia Tortora, la giornalista figlia di Enzo aveva 59 anni. #ultimora - laregione : È morta a Roma Silvia Tortora - ultimenews24 : E' morta Silvia Tortora. Figlia di Enzo Tortora, era nata a Roma il 14 novembre 1962. E' deceduta nella notte in un… -