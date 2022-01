Covid Sicilia, ipotesi stop scuola fino a domenica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Più che i contagi, 7.803 in calo rispetto ai 12.949 del giorno precedente, in Sicilia preoccupa il tasso di ospedalizzazione dei positivi al Covid. Tasso di ospedalizzazione al 30 per cento Secondo l’Agenas l’isola è a quota 30%, sei punti in più rispetto alla media nazionale, con un ritmo d’incremento che farebbe ipotizzare, senza una inversione di tendenza, l’arrivo della first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Più che i contagi, 7.803 in calo rispetto ai 12.949 del giorno precedente, inpreoccupa il tasso di ospedalizzazione dei positivi al. Tasso di ospedalizzazione al 30 per cento Secondo l’Agenas l’isola è a quota 30%, sei punti in più rispetto alla media nazionale, con un ritmo d’incremento che farebbe ipotizzare, senza una inversione di tendenza, l’arrivo della first appeared on il Mattino di

Advertising

ladyonorato : #Sicilia prossima a nuovi lockdown: contagi esplosi, tamponi scaduti e #Musumeci scarica sempre la colpa sui “novax… - ladyonorato : ?? DISASTRO SICILIA ?? - TgrRaiSicilia : Palermo, fermo. Le notizie dal calciomercato - TGR Sicilia - peppesava : RT @Ragusanews: 19 gennaio, 227 morti Covid in Italia, in Sicilia sono 23 - Ragusanews : 19 gennaio, 227 morti Covid in Italia, in Sicilia sono 23 -