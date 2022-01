Congedo parentale o malattia del figlio | computo delle vacanze di Natale o di Pasqua

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Congedo parentale

E' stata prorogato al 31 marzo 2022 il "SARS CoV - 2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV - 2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni ...Con il messaggio n° 74 dell'8 gennaio 2022, pubblicato nel suo sito istituzionale, l'INPS ha comunicato che il "SARS CoV - 2 " per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV - 2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni per l'...Novità importante per tutti i genitori italiani che hanno figli positivi al Covid o sono in quarantena per un contatto con un positivo ...Il congedo genitori Covid viene prorogato fino al 31 marzo 2022. Nell'articolo vediamo come funziona e come richiederlo. LeggiOggi ...