Ciclismo | svelato il programma di Remco Evenepoel Obiettivo Vuelta a España

(Di martedì 11 gennaio 2022) È tra gli uomini più attesi in questa stagione. Molto discusso nel 2021, al rientro dal bruttissimo infortunio patito al Giro di Lombardia dell’anno prima,è pronto a stupire il mondo e a conquistare tantissimi successi, con un talento ancora indefinito da mettere in mostra. Una sola corsa a tappe per il belga della QuickStep-AlphaVinyl in quest’annata: nel 2021 non aveva convinto al Giro d’Italia, occhi puntati invece sulla. Ildel classe 2000 prevede, dopo la cancellazione del viaggio in Argentina a San Juan, il debutto alla Volta Valenciana (2-6 febbraio), poi spazio alla Volta ao Algarve (16-20 febbraio) e alla Tirreno-Adriatico (7-13 marzo). Ad aprile appuntamento con il Giro dei Paesi Baschi (4-9 aprile) prima del viaggio in Belgio: Freccia del Brabante ...

