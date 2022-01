Calcio, Coppa d’Africa 2022: Marocco-Ghana 1-0, decide Boufal nei minuti finali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Marocco inizia bene la rassegna calcistica continentale battendo di misura il Ghana allenato dal serbo Milovan Rajevac. Nella prima partita del gruppo C (di cui fanno parte anche Gabon e Comors in campo stasera) andata in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé decide la marcatura di Boufal al minuto 83?. Primo tempo sornione e condizionato dal tatticismo di ambedue le squadre, attente nella fase difensiva e poco propositive in attacco. Da segnalare solo il colpo di testa alto sopra la traversa del marocchino Saiss sugli sviluppi di un Calcio di punizione. Ritmi blandi anche a inizio ripresa fino alla gran botta dell’esterno destro ghanese Joseph Paintsil che trova i guantoni di un attento Bounou (’73). Nel finale l’assalto degli uomini di Halilhodzic viene premiato: Boufal si ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilinizia bene la rassegna calcistica continentale battendo di misura ilallenato dal serbo Milovan Rajevac. Nella prima partita del gruppo C (di cui fanno parte anche Gabon e Comors in campo stasera) andata in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundéla marcatura dial minuto 83?. Primo tempo sornione e condizionato dal tatticismo di ambedue le squadre, attente nella fase difensiva e poco propositive in attacco. Da segnalare solo il colpo di testa alto sopra la traversa del marocchino Saiss sugli sviluppi di undi punizione. Ritmi blandi anche a inizio ripresa fino alla gran botta dell’esterno destro ghanese Joseph Paintsil che trova i guantoni di un attento Bounou (’73). Nel finale l’assalto degli uomini di Halilhodzic viene premiato:si ...

