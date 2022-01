Cairo: «Al Torino tutti vaccinati tranne un paio di giocatori. Ribadisco che non condivido il nuovo protocollo» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport il presidente del Torino Urbano Cairo ha ribadito di essere contrario al nuovo protocollo approvato dalla Lega Calcio qualche giorno fa. «Io non ho condiviso il nuovo protocollo, non è molto ragionevole. Giocare con 13 elementi, attingendo dalla Primavera, fino ai 2003 indipendentemente se sono professionisti: tutto questo vuol dire andare oltre. Giuste le proteste di Udinese e Bologna» Coi vaccini, però, la situazione è gestibile. Così la pensa Cairo. Al Torino sono tutti vaccinati tranne “un paio di calciatori”. «All’inizio ero preoccupato perché non si conosceva la malattia, oggi grazie i vaccini è tutto più controllabile. Il calcio, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport il presidente delUrbanoha ribadito di essere contrario alapprovato dalla Lega Calcio qualche giorno fa. «Io non ho condiviso il, non è molto ragionevole. Giocare con 13 elementi, attingendo dalla Primavera, fino ai 2003 indipendentemente se sono professionisti: tutto questo vuol dire andare oltre. Giuste le proteste di Udinese e Bologna» Coi vaccini, però, la situazione è gestibile. Così la pensa. Alsono“undi calciatori”. «All’inizio ero preoccupato perché non si conosceva la malattia, oggi grazie i vaccini è tutto più controllabile. Il calcio, ...

